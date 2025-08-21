Frá Leverkusen til Bournemouth

Enska knattspyrnufélagið Bournemouth hefur fest kaup á marokkóska kantmanninum Amine Adli á 25 milljónir punda frá þýska félaginu Bayer Leverkusen.
Adli, sem er 25 ára gamall, skrifar undir fimm ára samning og verður fyrsti Marokkóbúinn í sögunni sem spilar fyrir félagið.
Gæti hann spilað sinn fyrsta leik fyrir Bournemouth um helgina þegar liðið fær Wolves í heimsókn á suðurströndina.
Adli lék með Leverkusen frá 2021 og varð Þýskalands- og bikarmeistari með liðinu á síðasta ári þegar liðið tapaði einungis einum leik allt tímabilið, úrslitaleik Evrópudeildarinnar fyrir Atalanta.