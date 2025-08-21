Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 21.8.2025 | 10:51

Frá Liverpool til Þýskalands?

Harvey Elliott er væntanlega að yfirgefa Liverpool.
Harvey Elliott er væntanlega að yfirgefa Liverpool. AFP/Glyn Kirk

Þýska knattspyrnufélagið Leipzig og enski miðjumaðurinn Harvey Elliott hafa komist að samkomulagi um kaup og kjör leikmannsins. Leipzig á þó eftir að bjóða formlega í Elliott, sem leikur með Liverpool á Englandi.

Leipzig vill fá Elliott til sín í staðinn fyrir Xavi Simons sem er að öllum líkindum að ganga í raðir Chelsea. Hinn 22 ára Elliott er metinn á um 50 milljónir punda hjá Liverpool, þrátt fyrir að hafa verið í aukahlutverki síðustu ár.

Elliott kom til Liverpool frá Fulham árið 2019. Hann hefur leikið 148 leiki fyrir Liverpool en átt erfitt með að festa sig í sessi í byrjunarliðinu, bæði hjá Jürgen Klopp og Arne Slot.

