Frá Liverpool til Þýskalands?

Þýska knattspyrnufélagið Leipzig og enski miðjumaðurinn Harvey Elliott hafa komist að samkomulagi um kaup og kjör leikmannsins. Leipzig á þó eftir að bjóða formlega í Elliott, sem leikur með Liverpool á Englandi.
Leipzig vill fá Elliott til sín í staðinn fyrir Xavi Simons sem er að öllum líkindum að ganga í raðir Chelsea. Hinn 22 ára Elliott er metinn á um 50 milljónir punda hjá Liverpool, þrátt fyrir að hafa verið í aukahlutverki síðustu ár.
Elliott kom til Liverpool frá Fulham árið 2019. Hann hefur leikið 148 leiki fyrir Liverpool en átt erfitt með að festa sig í sessi í byrjunarliðinu, bæði hjá Jürgen Klopp og Arne Slot.