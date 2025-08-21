Enski knattspyrnumaðurinn Eberechi Eze, sem er á leið til Arsenal frá Crystal Palace, hringdi sig inn veikan í morgun og tilkynnti Oliver Glasner knattspyrnustjóra Palace að hann gæti ekki spilað gegn Fredrikstad í kvöld.
Sky Sports greinir frá. Palace mætir Fredrikstad í fyrri leik liðanna í umspili um sæti í deildarkeppni Sambandsdeildar Evrópu í Lundúnum í kvöld.
„Ég bjóst satt að segja við því að hann myndi byrja leikinn fyrir okkur en hann hringdi í mig í morgun og sagðist ekki líða nægilega vel til þess að spila leik kvöldsins. Ég verð að taka því.
Hvað allt annað varðar þyrftuð þið að spyrja formanninn. Ef leikmaður segir mér að hann sé ekki reiðubúinn að spila verð ég að taka því,“ hefur Sky Sports eftir Glasner.
Palace samþykkti í gær kauptilboð Arsenal upp á 60 milljónir punda og má reikna með því að Eze gangi formlega í raðir félagsins á næstu dögum.