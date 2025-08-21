Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 21.8.2025 | 16:17

Landsliðsmaður til Leeds

Noah Okafor er genginn til liðs við Leeds United.
Noah Okafor er genginn til liðs við Leeds United. Ljósmynd/@LUFC

Enska knattspyrnufélagið Leeds United hefur fest kaup á svissneska landsliðsmanninum Noah Okafor á 18 milljónir punda frá ítalska stórveldinu AC Milan.

Okafor er 25 ára sóknarmaður sem getur leyst allar stöður í fremstu víglínu. Skrifaði hann undir fjögurra ára samning við Leeds, sem er nýliði í ensku úrvalsdeildinni á nýhöfnu tímabili.

Á síðari hluta síðasta tímabils lék hann sem lánsmaður hjá Ítalíumeisturum Napoli en náði aðeins að leika örfáa leiki vegna þrálátra meiðsla. Okafor lék áður með Red Bull Salzburg í Austurríki og Basel í heimalandinu.

Þá var hann í lokahópi Sviss á EM 2024 í Þýskalandi og HM 2022 í Katar, en Okafor á 24 landsleiki að baki og hefur skorað tvö mörk í þeim.

mbl.is
