Sjá Jota áður en þeir ganga inn á völlinn

Enska knattspyrnufélagið Liverpool hefur komið fyrir mynd af Diogo Jota fagna Englandsmeistarabikarnum í klefa heimaliðsins á Anfield.
Er Jota því það síðasta sem leikmenn Liverpool sjá áður en þeir yfirgefa klefann á leiðinni á völlinn.
Portúgalski leikmaðurinn lést ásamt yngri bróður sínum í bílslysi á Spáni í sumar og hefur Liverpool minnst hans á ýmsa vegu.
Liverpool sigraði Bournemouth, 4:2, á heimavelli í 1. umferð ensku úrvalsdeildarinnar síðastliðinn föstudag. Eftir leik fögnuðu leikmenn og stuðningsmenn saman á tilfinningaríkan hátt, enda fyrsti mótsleikurinn eftir andlátið.