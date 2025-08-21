Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 21.8.2025 | 8:50 | Uppfært 9:45

Sjá Jota áður en þeir ganga inn á völlinn

Stuðningsmenn Liverpool minnast Diogo Jota fyrir leikinn gegn Bournemouth.
Stuðningsmenn Liverpool minnast Diogo Jota fyrir leikinn gegn Bournemouth. AFP/Paul Ellis

Enska knattspyrnufélagið Liverpool hefur komið fyrir mynd af Diogo Jota fagna Englandsmeistarabikarnum í klefa heimaliðsins á Anfield.

Er Jota því það síðasta sem leikmenn Liverpool sjá áður en þeir yfirgefa klefann á leiðinni á völlinn.

Portúgalski leikmaðurinn lést ásamt yngri bróður sínum í bílslysi á Spáni í sumar og hefur Liverpool minnst hans á ýmsa vegu.

Liverpool sigraði Bournemouth, 4:2, á heimavelli í 1. umferð ensku úrvalsdeildarinnar síðastliðinn föstudag. Eftir leik fögnuðu leikmenn og stuðningsmenn saman á tilfinningaríkan hátt, enda fyrsti mótsleikurinn eftir andlátið.

mbl.is
