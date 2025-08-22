Caldentey valin best

Knattspyrnukonan Mariona Caldentey var valin besti leikmaður síðasta tímabils af samtökum atvinnumanna í fótbolta á Englandi, PFA.
Caldentey er 29 ára miðjumaður og spilar með Arsenal sem vann Meistaradeild Evrópu á síðasta tímabili og var í öðru sæti í ensku úrvalsdeildinni. Hún kom þaðan frá Barcelona árið 2024 og skoraði 19 mörk í 41 leik með liðinu á síðasta tímabili.
Olivia Smith, nýr liðsfélagi Caldentey hjá Arsenal, kom til félagsins frá Liverpool í sumar.
Markmaður:
Phallon Tullis-Joyce (Manchester United)
Varnarmenn:
Emily Fox (Arsenal)
Maya Le Tissier (Manchester United)
Millie Bright (Chelsea)
Jayde Riviere (Manchester United)
Miðjumenn:
Yui Hasegawa (Manchester City)
Erin Cuthbert (Chelsea)
Kim Little (Arsenal)
Sóknarmenn:
Mariona Caldentey (Arsenal)
Alessia Russo (Arsenal)
Mary Fowler (Manchester City)