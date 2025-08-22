Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 22.8.2025 | 12:55

Caldentey valin best

Mariona Caldentey ánægð með verðlaunagripinn.
Mariona Caldentey ánægð með verðlaunagripinn. AFP/Darren Staples

Knattspyrnukonan Mariona Caldentey var valin besti leikmaður síðasta tíma­bils af sam­tök­um atvinnumanna í fótbolta á Englandi, PFA.

Caldentey er 29 ára miðjumaður og spilar með Arsenal sem vann Meistaradeild Evrópu á síðasta tímabili og var í öðru sæti í ensku úrvalsdeildinni. Hún kom þaðan frá Barcelona árið 2024 og skoraði 19 mörk í 41 leik með liðinu á síðasta tímabili.

Olivia Smith, nýr liðsfélagi Caldentey hjá Arsenal, kom til félagsins frá Liverpool í sumar.

Lið ársins:

Markmaður:

Phallon Tullis-Joyce (Manchester United)

Varnarmenn:

Emily Fox (Arsenal)

Maya Le Tissier (Manchester United)

Millie Bright (Chelsea)

Jayde Riviere (Manchester United)

Miðjumenn:

Yui Hasegawa (Manchester City)

Erin Cuthbert (Chelsea)

Kim Little (Arsenal)

Sóknarmenn:

Mariona Caldentey (Arsenal)

Alessia Russo (Arsenal)

Mary Fowler (Manchester City)

