Chelsea raðaði inn mörkunum

Chelsea vann auðveldan sigur á nágrönnum sínum í West Ham United, 5:1, þegar liðin áttust við í fyrsta leik 2. umferðar ensku úrvalsdeildarinnar í knattspyrnu karla á London-leikvangi Hamranna í kvöld.
Chelsea fer þar með að minnsta kosti tímabundið á topp deildarinnar með fjögur stig. West Ham er hins vegar á botninum án stiga.
Það voru heimamenn í West Ham sem komust yfir snemma leiks með marki frá Lucas Paquetá, sem skoraði á sjöttu mínútu.
Eftir aðeins stundarfjórðungs leik var Joao Pedro hins vegar búinn að jafna metin fyrir Chelsea. Pedro Neto sneri taflinu við fyrir Chelsea um miðjan fyrri hálfleik og Enzo Fernández skoraði þriðja mark gestanna á 34. mínútu.
Í síðari hálfleik og áður en klukkutími var liðinn bættu þeir Moisés Caicedo og Trevoh Chalobah við mörkum og mjög öruggur sigur Chelsea niðurstaðan.