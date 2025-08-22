Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 22.8.2025 | 9:40 | Uppfært 10:11

Lykilmaður City framlengir

Ruben Dias er varafyrirliði Manchester City.
Ruben Dias er varafyrirliði Manchester City. AFP/Oli Scarff

Portúgalinn Rúben Dias, lykilleikmaður Manchester City í ensku úrvalsdeild karla í knattspyrnu, hefur framlengt samning sinn við félagið til ársins 2029.

Dias, sem er 28 ára gamall miðvörður, kom til City frá Benfica í heimalandinu árið 2020. Hann hefur unnið ensku úrvalsdeildina fjórum sinnum, enska bikarinn, deildarbikarinn og Meistaradeild Evrópu.

Hann hefur spilað 223 leiki fyrir City og skorað í þeim fjögur mörk og 68 leiki fyrir portúgalska landsliðið og skorað í þeim þrjú mörk.

Fyrri samningur hans var til ársins 2027 en hann framlengdi um tvö ár.

 

 

mbl.is
Fleira áhugavert
Einu flokkarnir á þingi sem bæta við sig fylgi Sumarið gengið vel en veturinn óráðinn Ríkislögreglustjóri harmar háttsemi sérsveitarmanns Fjórum sinnum utanvega á tveimur dögum
Fleira áhugavert
„Fjarskiptaöryggi fólki mjög ofarlega í huga“ Enginn fær flýtimeðferð Jökulhlaup hafið úr Hafrafellslóni Skiptar skoðanir um fyrirkomulagið og verðlagið ríflegt