Lykilmaður City framlengir

Portúgalinn Rúben Dias, lykilleikmaður Manchester City í ensku úrvalsdeild karla í knattspyrnu, hefur framlengt samning sinn við félagið til ársins 2029.
Dias, sem er 28 ára gamall miðvörður, kom til City frá Benfica í heimalandinu árið 2020. Hann hefur unnið ensku úrvalsdeildina fjórum sinnum, enska bikarinn, deildarbikarinn og Meistaradeild Evrópu.
Hann hefur spilað 223 leiki fyrir City og skorað í þeim fjögur mörk og 68 leiki fyrir portúgalska landsliðið og skorað í þeim þrjú mörk.
More memories to be made 💫 pic.twitter.com/hVCivlLKjF— Manchester City (@ManCity) August 22, 2025
Fyrri samningur hans var til ársins 2027 en hann framlengdi um tvö ár.