„Samband okkar er ekki gott“

Nuno Espírito Santo, knattspyrnustjóri Nottingham Forest, viðurkennir að framtíð hans hjá félaginu sé í mikilli óvissu þar sem að samband Nunos við gríska eigandann Evangelos Marinakis hafi versnað til mikilla muna.
Breska ríkisútvarpið er á meðal þeirra miðla sem greina frá því að sæti portúgalska stjórans sé heitt þrátt fyrir að hann hafi stýrt liðinu í sjöunda sæti ensku úrvalsdeildarinnar og þar með í Evrópukeppni á síðasta tímabili, sem er besti árangur Forest í þrjá áratugi.
„Þar sem reykur er, þar er eldur undir. Ég hef alltaf átt í góðu sambandi við eigandann. Á síðasta tímabili vorum við mjög nánir og ræddum daglega saman. Þetta tímabilið er sambandið ekki jafn gott milli okkar.
Ég trúi því statt og stöðugt að virkt samtal sé mikilvægt því ég læt mig liðið og tímabilið fram undan hjá okkur varða. Samband okkar hefur breyst og við erum ekki jafn nánir,“ sagði Nuno á fréttamannafundi í dag.
Spurður hvort það væri góðs viti að samband hans og Marinakis hafi breyst sagði Nuno:
„Nei, það er ekki gott. Mér finnst að allir hjá félaginu eigi að róa í sömu átt en það er ekki veruleikinn sem við stöndum andspænis.“