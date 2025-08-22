Slot: Það væri heimskulegt af okkur

„Það eru bara tveir að glíma við meiðsli þessa stundina en þeir spila því miður sömu stöðu,“ sagði Arne Slot, knattspyrnustjóri Liverpool í ensku úrvalsdeild karla, á blaðamannafundi í gær.
Næsti leikur liðsins er gegn Newcastle og bæði Jeremie Frimpong og Conor Bradley, hægri bakverðir, eru báðir að glíma við meiðsli.
„Það eru aðrir sem geta leyst stöðuna, Wataru Endo og Dominik Szoboszlai til dæmis svo við erum með aðra möguleika. Joe Gomez gæti það líka en hann spilaði 20 mínútur um daginn sem er mikið fyrir hann eftir að hafa verið meiddur lengi og hann gat ekki æft þrjá daga í röð. Við sjáum til hvernig hann er á mánudaginn, hvort hann geti verið í hóp eða jafnvel verið í byrjunarliði.
Þú getur ekki búið þig undir tvö meiðsli í sömu stöðu, það væri heimskulegt hjá okkur að vera með þrjá bakverði eða fimm vinstri bakverði, þó að við séum með þrjá vinstri bakverði þessa stundina. Við erum óheppnir að hægri bakverðirnir séu meiddir,“ sagði Slot.