United að krækja í markvörð

Enska knattspyrnufélagið Manchester United er langt komið með að festa kaup á belgíska markverðinum Senne Lammens frá Antwerp.
The Guardian greinir frá því að Lammens, sem er 23 ára gamall, muni berjast við André Onana um markvarðarstöðuna hjá Rauðu djöflunum.
Man. United hefur verið í leit að markverði í sumar þar sem Onana á það til að vera helst til mistækur og varamarkvörðurinn Altay Bayindir, sem stóð í marki liðsins í 1. umferð ensku úrvalsdeildarinnar, gerði sig sekan um mistök í sigurmarki Arsenal um síðustu helgi.
Lammens varð aðalmarkvörður Antwerp undir lok þarsíðasta tímabils og vakti athygli fyrir góða frammistöðu á síðasta tímabili þar sem hann stóð sig einkar vel.