Vildi alls ekki missa Maguire

Enska úrvalsdeildarfélagið í fótbolta, Manchester United, vildi alls ekki missa Harry Maguire, leikmann liðsins, frá félaginu í sumar.
Maguire er fyrrverandi fyrirliði United og hefur verið hjá félaginu frá 2019. Hann er 32 ára gamall og á ár eftir af samningi sínum við félagið en er ekki á förum. Hann hefur átt nokkur erfið tímabil með United en stóð sig vel á síðasta tímabili.
„Ég er eiginlega handviss um að félagið hafi gert það skýrt að ég mætti ekki fara undir neinum kringumstæðum.
Nokkur félög höfðu áhuga en þeim var neitað,“ sagði Maguire við The Athletic.
Hann kom inn á í 1:0-tapi United í fyrsta leik liðsins á tímabilinu gegn Arsenal.