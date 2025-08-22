„Viljum ekki leikmenn sem vilja ekki koma“

Thomas Frank, knattspyrnustjóri Tottenham Hotspur, hefur tjáð sig eftir að Eberechi Eze, sóknartengiliður Crystal Palace, ákvað að velja erkifjendurna í Arsenal fram yfir Tottenham.
Bæði félög höfðu komist að samkomulagi við Palace um kaup á Eze en þegar Arsenal kom til skjalanna var ljóst að enski landsliðsmaðurinn vildi einungis ganga til liðs við Skytturnar.
„Almennt séð vil ég ekki fá leikmenn sem vilja ekki koma til þessa félags og klæðast þessari stórkostlegu treyju. Við viljum þá ekki hér og ég er viss um að stuðningsmönnunum líður eins.
Við erum að skoða markaðinn og leitast eftir því að styrkja liðið. Við erum með gott lið og góða leikmenn en við þurfum að gera allt sem í valdi okkar stendur til að vera sem samkeppnishæfastir.
Ég er þess fullviss að við náðum að festa kaup á leikmanni áður en félagaskiptaglugginn lokar. Öll félög vilja kaupa leikmenn eins fljótt og auðið er en það er ekki svo einfalt,“ sagði Frank á fréttamannafundi í dag.