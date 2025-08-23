Arsenal ekki í neinum vandræðum með Leeds

Arsenal vann stórsigur á Leeds, 5:0, á heimavelli í 2. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta í dag. Arsenal er með fullt hús stiga eftir tvo leiki og Leeds með þrjú stig.
Viktor Gyökeres fékk fyrsta góða færi leiksins á 16. mínútu en hann skóflaði boltanum framhjá af stuttu færi á 16. mínútu. Fjórum mínútum átti Pascal Struijk fastan skalla að marki Arsenal en boltinn fór nokkuð beint á David Raya í marki Arsenal sem sló boltann yfir.
Fyrsta markið kom á 34. mínútu og það gerði Jurrien Timber fyrir Arsenal er hann skallaði boltann í netið úr teignum eftir hornspyrnu frá Declan Rice.
Rúmum tíu mínútum síðar skoraði Bukayo Saka annað mark Arsenal. Hann afgreiddi þá boltann glæsilega í fjærhornið úr frekar þröngu færi eftir sendingu frá Timber. Var staðan í hálfleik því 2:0, Arsenal í vil.
Staðan var orðin 3:0 eftir þrjár mínútur í seinni hálfleik því þá skoraði Viktor Gyökeres þriðja mark Arsenal með lúmsku skoti í teignum eftir að hann fékk boltann á vinstri kantinum og sótti inn í teiginn.
Timber bætti við sínu öðru marki og fjórða marki Arsenal eftir aðra hornspyrnu á 56. mínútu. Hann potaði þá boltanum í netið af stuttu færi eftir mikinn darraðardans.
Eftir markið róaðist leikurinn töluvert en Arsenal skoraði þó fimmta markið í uppbótartíma er hinn 15 ára gamli Max Dowman náði í víti. Gyökeres fór á punktinn, skoraði örugglega og innsiglaði stór sigur Lundúnaliðsins.