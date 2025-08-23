Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 23.8.2025 | 17:46

Arsenal - Leeds, staðan er 4:0

Leikmenn Arsenal fagna í dag.
Leikmenn Arsenal fagna í dag. AFP/Henry Nicholls
Jóhann Ingi Hafþórsson
Jóhann Ingi Hafþórsson

Arsenal og Leeds mætast í 2. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta á Emirates-vellinum í Norður-Lundúnum klukkan 16.30.

Arsenal vann 1:0-útisigur á Manchester United í fyrstu umferðinni. Leeds vann Everton á heimavelli með sömu markatölu.

Mbl.is fylgist með gangi mála og færir ykkur það helsta í beinni textalýsingu.

Man. City 0:2 Tottenham opna
90. mín. Leik lokið Glæsilegur útisigur hjá Tottenham.

Leiklýsing

Arsenal 4:0 Leeds opna loka
58. mín. Ao Tanaka (Leeds) fer af velli
