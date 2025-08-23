Eze kominn heim

Enski knattspyrnumaðurinn Eberechi Eze er genginn til liðs við enska úrvalsdeildarfélagið Arsenal í dag.
Arsenal-goðsögnin Ian Wright kynnti hann til leiks í myndbandi á samfélagsmiðlum Arsenal í dag og Eze fær treyju númer tíu hjá Arsenal.
It was only ever Arsenal.— Arsenal (@Arsenal) August 23, 2025
A boyhood Gooner, our new number 10 – welcome home, Ebere ❤️ pic.twitter.com/k3h67d4rg7
Eze er 27 ára gamall enskur landsliðsmaður og var í akademíu Arsenal á tímabili. Hann kom til liðsins frá Crystal Palace. Hann kom til Palace árið 2020 og skoraði sigurmark liðsins í úrslitaleiknum í enska bikarnum á síðasta tímabili þegar Palace sigraði Manchester City 1:0.