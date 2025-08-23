Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 23.8.2025 | 17:40

Eze kominn heim

Eberechi Eze veifar áhorfendum fyrir leik Arsenal gegn Leeds United …
Eberechi Eze veifar áhorfendum fyrir leik Arsenal gegn Leeds United í dag. AFP/Henry Nicholls

Enski knattspyrnumaðurinn Eberechi Eze er genginn til liðs við enska úrvalsdeildarfélagið Arsenal í dag.

Arsenal-goðsögnin Ian Wright kynnti hann til leiks í myndbandi á samfélagsmiðlum Arsenal í dag og Eze fær treyju númer tíu hjá Arsenal.

Eze er 27 ára gamall enskur landsliðsmaður og var í akademíu Arsenal á tímabili. Hann kom til liðsins frá Crystal Palace. Hann kom til Palace árið 2020 og skoraði sigurmark liðsins í úrslitaleiknum í enska bikarnum á síðasta tímabili þegar Palace sigraði Manchester City 1:0.

