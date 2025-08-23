Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 23.8.2025 | 13:05

Frá Liverpool til Íslendingaliðsins

Lewis Koumas er kominn til Birmingham.
Enska B-deildarfélagið Birmingham hefur fengið Lewis Koumas að láni frá Liverpool út tímabilið. Koumas er 19 ára gamall kantmaður sem hefur leikið sex landsleiki fyrir Wales.

Koumas hefur leikið einn leik fyrir aðallið Liverpool er hann skoraði eitt marka liðsins í 3:0-sigri gegn Southampton í bikarnum.

Koumas var að láni hjá Stoke í B-deildinni á síðustu leiktíð. Þar lék hann 49 leiki í öllum keppnum og skoraði sex mörk.

Þeir Willum Þór Willumsson og Alfons Sampsted eru leikmenn Birmingham, en Alfons hefur verið orðaður við brottför frá liðinu.

