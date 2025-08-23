Íslendingaliðin byrja vel

Íslendingaliðin Preston North End og Birmingham City byrja vel í B-deild karla í knattspyrnu á Englandi.
Willum Þór Willumsson spilaði allan leikinn þegar Birmingham sigraði Oxford United 1:0 á heimavelli í dag. Birmingham er í fimmta sæti deildarinnar með sjö stig eftir þrjár umferðir. Alfons Sampsted kom ekki til sögu með Birmingham-liðinu í dag.
Stefán Teitur Þórðarson kom inn á af varamannabekknum á 73. mínútu í 1:0-sigri Preston North End á Isdwich Town í dag. Preston er í sjötta sæti með sjö stig.