Þrjú lið náðu í fyrsta sigurinn

Marcus Tavernier skorar sigurmark Bournemouth.
Marcus Tavernier skorar sigurmark Bournemouth. AFP/Justin Tallis

Brentford vann sinn fyrsta sigur á tímabilinu í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag er liðið lagði Aston Villa, 1:0, á heimavelli sínum.

Dango Ouattara skoraði sigurmarkið á 12. mínútu. Brentford er með þrjú stig eftir tvo leiki en Aston Villa aðeins eitt stig.

Bournemouth náði einnig í sinn fyrsta sigur en liðið hafði betur gegn Wolves á heimavelli, 1:0. Marcus Tavernier gerði sigurmarkið strax á 4. mínútu. Toti Gomes fékk rautt spjald hjá Wolves á 49. mínútu. Bournemouth er með þrjú stig en Wolves er án stiga.

Burnley varð þriðja liðið til að vinna sinn fyrsta sigur á tímabilinu. Burnley hafði þá betur gegn Sunderland í nýliðaslag á heimavelli, 2:0. Josh Cullen gerði fyrra markið á 47. mínútu og Jaidon Anthony seinna markið á 88. mínútu. Bæði lið eru með þrjú stig.

