Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 23.8.2025 | 13:36

Tottenham gerði góða ferð til Manchester

Tottenham-menn fagna seinna marki leiksins.
Tottenham-menn fagna seinna marki leiksins. AFP/Darren Staples
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

Tottenham hafði betur gegn Manchester City, 2:0, á útivelli í 2. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta í dag.

Omar Marmoush var nálægt því að koma City yfir á 30. mínútu en Guglielmo Vicario varði frá Egyptanum er hann slapp í gegn.

Það átti eftir að reynast City dýrkeypt því Tottenham komst yfir á 35. mínútu þegar Brennan Johnson afgreiddi boltann í netið af stuttu færi eftir sendingu frá Richarlison.

Oscar Bobb úr City og Djed Spence hjá Tottenham eigast …
Oscar Bobb úr City og Djed Spence hjá Tottenham eigast við í kvöld. AFP/Darren Staples

João Palhinha gerði annað mark Tottenham í uppbótartíma fyrri hálfleiks er hann nýtti sér slæm mistök hjá James Trafford í marki City.

City gekk mjög illa að skapa sér færi gegn skipulögðu gestaliði í seinni hálfleik og var Lundúnaliðið líklegra til að bæta við. Fleiri urðu mörkin hins vegar ekki og afar góður útisigur Tottenham varð staðreynd.

mbl.is
