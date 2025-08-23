Tottenham gerði góða ferð til Manchester

Tottenham hafði betur gegn Manchester City, 2:0, á útivelli í 2. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta í dag.
Omar Marmoush var nálægt því að koma City yfir á 30. mínútu en Guglielmo Vicario varði frá Egyptanum er hann slapp í gegn.
Það átti eftir að reynast City dýrkeypt því Tottenham komst yfir á 35. mínútu þegar Brennan Johnson afgreiddi boltann í netið af stuttu færi eftir sendingu frá Richarlison.
João Palhinha gerði annað mark Tottenham í uppbótartíma fyrri hálfleiks er hann nýtti sér slæm mistök hjá James Trafford í marki City.
City gekk mjög illa að skapa sér færi gegn skipulögðu gestaliði í seinni hálfleik og var Lundúnaliðið líklegra til að bæta við. Fleiri urðu mörkin hins vegar ekki og afar góður útisigur Tottenham varð staðreynd.