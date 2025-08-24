Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 24.8.2025 | 18:45

Arsenal-menn geta andað léttar

Bukayo Saka og Martin Ödegaard.
Bukayo Saka og Martin Ödegaard. AFP/Patrick T. Fallon

Lykilleikmenn Arsenal, Bukayo Saka og fyrirliði liðsins Martin Ödegaard, fóru meiddir af velli í 5:0-sigri liðsins gegn Leeds í ensku úrvalsdeild karla í knattspyrnu í gær.

Eftir rannsóknir kom í ljós að hvorugur er alvarlega meiddur en Ödegaard meiddist á öxl og Saka í aftanverðu læri.

Mikel Arteta knattspyrnustjóri Arsenal hélt að Saka væri alvarlega meiddur en samkvæmt BBC verður hann ekki lengi frá. Hann meiddist alvarlega í aftanverðu læri á síðasta tímabili og gat ekki tekið þátt í fjóra mánuði en hann er núna meiddur í hinum fætinum.

Næsti leikur Arsenal er gegn Liverpool á Anfield 31. ágúst.

Kai Havertz, Christian Norgaard og Gabriel Jesus voru allir á meiðslalista Arsenal í leiknum gegn Leeds en sama dag gekk Eberechi Eze til liðsins frá Crystal Palace.

mbl.is
Fleira áhugavert
Hættulegir eða ekki hættulegir? „Langþráður draumur“ um stækkun Átta vikna áætlun um stuðning við starfsfólk Hefði getað orðið mun alvarlegra slys
Fleira áhugavert
Árásardrónar í sífelldri framþróun Þriðja hver fæðing framkölluð Hefði getað orðið mun alvarlegra slys Vill hlaupa 100 maraþon og sýna að allt sé hægt