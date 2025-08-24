Arsenal-menn geta andað léttar

Lykilleikmenn Arsenal, Bukayo Saka og fyrirliði liðsins Martin Ödegaard, fóru meiddir af velli í 5:0-sigri liðsins gegn Leeds í ensku úrvalsdeild karla í knattspyrnu í gær.
Eftir rannsóknir kom í ljós að hvorugur er alvarlega meiddur en Ödegaard meiddist á öxl og Saka í aftanverðu læri.
Mikel Arteta knattspyrnustjóri Arsenal hélt að Saka væri alvarlega meiddur en samkvæmt BBC verður hann ekki lengi frá. Hann meiddist alvarlega í aftanverðu læri á síðasta tímabili og gat ekki tekið þátt í fjóra mánuði en hann er núna meiddur í hinum fætinum.
Næsti leikur Arsenal er gegn Liverpool á Anfield 31. ágúst.
Kai Havertz, Christian Norgaard og Gabriel Jesus voru allir á meiðslalista Arsenal í leiknum gegn Leeds en sama dag gekk Eberechi Eze til liðsins frá Crystal Palace.