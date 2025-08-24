Erfitt að fylla í skarð Isak

Eddie Howe stjóri Newcastle í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta er sannfærður um að fá sóknarmann til liðs við sig áður en félagaskiptaglugginn lokar á Englandi.
Óvissan í kringum framtíð sænska framherjans Aleksander Isak heldur áfram og þar sem Callum Wilson er einnig farinn til West Ham eru vandræði í sóknarlínu Newcastle. Félagið hefur þegar misst af João Pedro sem fór til Chelsea, Hugo Ekitiké sem fór til Liverpool og Benjamin Sesko sem fór til Manchester United.
Newcastle er enn í viðræðum við Brentford um sóknarmanninn Yoane Wissa en síðasta tilboð Newcastle í leikmanninn var hafnað. Wissa er 28 ára gamall landsliðsmaður Alþýðulýðveldisins Kongó sem skoraði 19 mörk í 35 úrvalsdeildarleikjum fyrir Brentford á síðasta tímabili.
Aðspurður um möguleikinn á að missa Isak án þess að finna sóknarmann í hans stað sagði Howe: „Ég held að félagið muni ekki láta það gerast. Við getum ekki farið í gegnum tímabilið án framherja og er það sagt með fullri virðingu fyrir Will Osula. Alex er eini framherjinn okkar sem hefur reynslu af því að spila reglulega og skora mörk í úrvalsdeildinni“.
Hinn 22 ára Osula hefur enn ekki byrjað leik í ensku úrvalsdeildinni eftir að hann gekk til liðs við Newcastle fyrir ári síðan. Anthony Gordon hefur leyst stöðu framherja hjá Newcastle það sem af er leiktíð.
Howe bætti við: “Ég held að enginn geti fyllt skarð Alex og Anthony veit það sjálfur. Hann er ekki að reyna að vera Alex, hann verður að vera hann sjálfur. Ef hann hefði skorað gegn Aston Villa, hefði það verið frábær frammistaða hjá níu, hann átti sjö skot í leiknum, virkaði hættulegur og fiskaði andstæðing af leikvelli með rautt spjald“.