24.8.2025 | 14:30

Fulham – Man. Utd kl. 15:30, bein lýsing

Bruno Fernandes og liðsfélagar hans í Manchester United heimsækja Fulham …
Bruno Fernandes og liðsfélagar hans í Manchester United heimsækja Fulham í dag. AFP/Paul Ellis
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

Fulham tekur á móti Manchester United í 2. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta á Craven Cottage í Lundúnum klukkan 15:30.

Fulham gerði jafntefli við Brighton, 1:1, í fyrstu umferðinni. Manchester United tapaði fyrir Arsenal, 1:0.

Mbl.is fylgist með gangi mála í Lundúnum og færir ykkur allt það helsta úr leiknum í beinni textalýsingu.

0. mín. Góðan dag og verið velkomin með mbl.is í beina textalýsingu frá leik Fulham og Manchester United í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta.
