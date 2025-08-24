Fulham – Man. Utd kl. 15:30, bein lýsing

Fulham tekur á móti Manchester United í 2. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta á Craven Cottage í Lundúnum klukkan 15:30.
Fulham gerði jafntefli við Brighton, 1:1, í fyrstu umferðinni. Manchester United tapaði fyrir Arsenal, 1:0.
Mbl.is fylgist með gangi mála í Lundúnum og færir ykkur allt það helsta úr leiknum í beinni textalýsingu.
|0. mín. Góðan dag og verið velkomin með mbl.is í beina textalýsingu frá leik Fulham og Manchester United í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta.
