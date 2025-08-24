Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 24.8.2025 | 14:57

Grealish lagði upp tvö mörk á nýja leikvanginum

Leikmenn Everton að fagna í dag.
Leikmenn Everton að fagna í dag. AFP/Darren Staples

Jack Grealish átti frábæran leik fyrir Everton í 2:0-sigri liðsins gegn Brighton í ensku úrvalsdeild karla í knattspyrnu í dag. Þetta var fyrsti sigur Everton á tímabilinu.

Þetta var fyrsti leikur Grealish í byrjunarliði Everton og hann lagði upp fyrsta mark liðsins á nýja leikvangi Everton sem Iliman Ndiaye skoraði á 23. mínútu.

Grealish lagði upp seinna mark Everton á 53. mínútu þegar hann sendi boltann út á James Garner sem þrumaði honum í netið fyrir utan teiginn

Brighton fékk gullið tækifæri til að minnka muninn á 77. mínútu þegar liðið fékk vítaspyrnu. Danny Welbeck steig á punktinn en Jordan Pickford varði frá honum og leikurinn endaði 2:0.

Crystal Palace og Nottingham Forest gerðu 1:1-jafntefli í London í dag.

Ismaila Sarr kom Palace yfir á 37. mínútu og staðan var 1:0 í hálfleik en Callum Hudson-Odoi jafnaði metin á 57. mínútu.

 

Danny Welbeck og Jordan Pickford eftir vítaspyrnuna.
Danny Welbeck og Jordan Pickford eftir vítaspyrnuna. AFP/Darren Staples
mbl.is
Fleira áhugavert
Átta vikna áætlun um stuðning við starfsfólk Engin alþjónustuskylda við virka samkeppni Hámarksrennsli hlaupsins árið 2020 náð Úrskurðaður í gæsluvarðhald í hraðbankamálinu
Fleira áhugavert
Hörður: Neytendur hafa orðið fyrir tjóni Ríkisstjórnin horfir inn á við en ekki til Evrópu Bryndís Klara mun bjarga mannslífum Hættulegir eða ekki hættulegir?