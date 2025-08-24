Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 24.8.2025 | 13:38

Guðlaugur Victor riftir við Plymouth

Guðlaug­ur Victor Páls­son er farinn fráPlymouth Argyle.
Guðlaug­ur Victor Páls­son er farinn fráPlymouth Argyle. Ljósmynd/Plymouth Argyle

Knatt­spyrnumaður­inn Guðlaug­ur Victor Páls­son og Plymouth Argyle hafa kom­ist að sam­komu­lagi um rift­un á samn­ingi landsliðsmannsins.

Guðlaugur, sem er 34 ára gamall miðvörður, kom til liðsins frá belgíska liðinu Eupen sumarið 2024 og spilaði 31 leik fyrir enska félagið sem er í C-deild á Englandi eftir að hafa fallið úr B-deildinni í vor.

Hann er orðaður við danska félagið Hor­sens.

„Þetta var stutt og gekk ekki eins og ég, eða nokkur annar, hafði vonast til, en ég er þakklátur fyrir tækifærið.

Ég óska ​​félaginu, leikmönnunum, starfsfólkinu og öllum sem koma að Argyle alls hins besta í framtíðinni.

Til Græna hersins: Við erum bara manneskjur að gera okkar besta. Stuðningur ykkar þýðir meira en þið haldið.

Takk fyrir og gangi ykk­ur allt í hag­inn í framtíðinni,“ sagði Guðlaugur Victor í tilkynningu félagsins.

