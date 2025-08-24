Guðlaugur Victor riftir við Plymouth

Knattspyrnumaðurinn Guðlaugur Victor Pálsson og Plymouth Argyle hafa komist að samkomulagi um riftun á samningi landsliðsmannsins.
Guðlaugur, sem er 34 ára gamall miðvörður, kom til liðsins frá belgíska liðinu Eupen sumarið 2024 og spilaði 31 leik fyrir enska félagið sem er í C-deild á Englandi eftir að hafa fallið úr B-deildinni í vor.
Hann er orðaður við danska félagið Horsens.
„Þetta var stutt og gekk ekki eins og ég, eða nokkur annar, hafði vonast til, en ég er þakklátur fyrir tækifærið.
Ég óska félaginu, leikmönnunum, starfsfólkinu og öllum sem koma að Argyle alls hins besta í framtíðinni.
Til Græna hersins: Við erum bara manneskjur að gera okkar besta. Stuðningur ykkar þýðir meira en þið haldið.
Takk fyrir og gangi ykkur allt í haginn í framtíðinni,“ sagði Guðlaugur Victor í tilkynningu félagsins.