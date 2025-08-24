Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 24.8.2025 | 11:38

Palmer gat ekki tekið þátt með Chelsea

Cole Palmer er einn besti leikmaður Chelsea.
Cole Palmer var ekki með Chelsea þegar liðið sigraði West Ham 5:1 í ensku úrvalsdeild karla í knattspyrnu á föstudaginn var.

Palmer er að glíma við meiðsli í nára og spilaði meiddur í fyrsta leik Chelsea á tímabilinu þegar liðið gerði markalaust jafntefli við Crystal Palace.

Hann átti að vera í byrjunarliði Chelsea gegn West Ham en eftir upphitun þurfti Palmer að draga sig úr hópnum og Estevao kom í hans stað.

„Cole hefur ekki verið 100 prósent í síðustu fjórum eða fimm leikjum. Hann reyndi að hita upp í dag en fann til,“ sagði Enzo Maresca knattspyrnustjóri Chelsea eftir leikinn en Palmer fer í ítarlega skoðun í vikunni.

