Portúgalinn ósáttur við dómarann

Portúgalski knattspyrnumaðurinn Bruno Fernandes skaut hátt yfir úr vítaspyrnu undir lok fyrri hálfleiks í leik Fulham og Manchester United í ensku úrvalsdeildinni í dag. Hann stillti upp boltanum og rakst svo í Chris Kavanagh dómara leiksins og það virtist setja Portúgalann úr jafnvægi.
„Þetta fór í taugarnar á mér og ég var pirraður vegna þess að dómarinn baðst ekki afsökunar, en það er ekki ástæðan fyrir því að ég klikkaði á vítinu. Ég einfaldlega hitti boltann afskaplega illa.
Ruben Amorim stjóri Manchester United hafði blendnar tilfinningar að leik loknum í samtali við Sky Sports: „Við getum gert betur, en við erum að leggja inn vinnuna og það er það mikilvægasta fyrir mér. Við gerðum vel á ákveðnum augnablikum, sérstaklega í byrjun leiks. Eftir að við skoruðum markið vorum við bara að hugsa um úrslitin. Liðið þarf að vinna leiki, en við verðum að einblína á frammistöðuna og vinnuna á vellinum, því ef við einblínum bara á úrslitin þá gleymum við að gera einföldu hlutina. Við skoruðum og hefðum átt að herja meira á þá, en við gerðum hið gangstæða, við vorum alls ekki nógu klókir“.