Þvertekur fyrir það að vera á förum

Nuno Espirito Santo, stjóri Nottingham Forest í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta, þvertekur fyrir þær sögusagnir að hann sé á förum frá félaginu. Samband hans og eiganda Forest, hinum gríska Evangelos Marinakis, er sagt hafa súrnað umtalsvert að undanförnu.
Nottingham Forest og Crystal Palace gerðu 1-1 jafntefli í ensku úrvalsdeildinni fyrr í dag, en leikið var á Shelhurst Park, heimavelli Palace. Ismaïla Sarr kom heimamönnum yfir 1:0 á 37. mínútu en Callum Hudson-Odoi jafnaði metin í 1:1 á 57. mínútu.
Framtíð portúgalska stjórans hefur verið talin í nokkrum vafa þrátt fyrir frábært gengi Forest á síðustu leiktíð þar sem liðið endaði í 7 sæti og tryggði sér þátttökurétt í Sambandsdeildinni. Nottingham Forest var síðan fært upp í Evrópudeildina eftir að Crystal Palace var fært úr Evrópudeildinni í Sambandsdeildina.
Aðspurður fyrir leikinn gegn Crystal Palace um hvort hann væri að reyna að komast í burtu frá félaginu svaraði Nuno: „Það er fásinna og algjör vitleysa. Við erum einbeittir á leikinn og það er það sem skiptir máli. Það sem þarf að gerast er að við þurfum að ræða saman um hvernig við ætlum að ljúka síðustu dögum gluggans, nálgast nýtt tímabil og hvernig best sé að undirbúa okkar leikmenn“.