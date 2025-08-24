United enn án sigurs

Fulham og Manchester United skildu jöfn, 1:1, á heimavelli fyrrnefnda liðsins í 2. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta í Lundúnum í dag. Bæði lið eru án sigurs eftir fyrstu tvær umferðirnar. Fulham er með tvö stig og United eitt.
United byrjaði af miklum krafti. Strax á 2. mínútu átti Matheus Cunha skot rétt yfir af löngu færi. Mínútu síðar átti hann svo skot í stöng úr teignum.
Á 13. mínútu fékk Cunha svo enn eitt færi er hann slapp í gegn eftir langa sendingu fram frá Altay Bayindir í markinu en Bernd Leno í marki Fulham varði glæsilega.
Alex Iwobi átti flott skot utan teigs á 16. mínútu en Bayindir varði vel. Skömmu á undan slapp Josh King í gegnum vörn United en sá tyrkneski sá við honum.
Bæði lið fengu því fín færi framan af í fyrri hálfleik en United fékk besta færi hálfleiksins á 36. mínútu þegar Calvin Bassey braut á Mason Mount innan teigs. Bruno Fernandes fór á punktinn en skaut hátt yfir. Staðan í leikhléi var því 0:0.
Sú staða breyttist í 1:0 fyrir United á 58. mínútu þegar Leny Yoro skallaði í Rodrigo Muniz og í netið eftir hornspyrnu frá Bryan Mbeumo. Boltinn var á leiðinni framhjá og skráist markið því sem sjálfsmark.
Heimamenn gáfust ekki upp og Emile Smith Rowe jafnaði á 73. mínútu, tveimur mínútum eftir að hann kom inn á sem varamaður, með skoti af stuttu færi eftir sendingu frá Iwobi frá vinstri.
Bæði lið fengu einhver hálffæri eftir jöfnunarmarkið en tókst ekki að nýta þau og var stigunum því skipt í Lundúnum í dag.