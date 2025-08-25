16 ára með sigurmark Liverpool

Liverpool vann dramatískan sigur gegn Newcastle, 3:2, í lokaleik annarrar umferðar í ensku úrvalsdeild karla í knattspyrnu í kvöld.
Liverpool er með sex stig eftir tvo leiki en Newcastle er með aðeins eitt stig.
Mikil barátta var á meðal liðanna í byrjun leiksins. Newcastle var heldur beittara en Anthony Gordon fékk tvö góð færi með stuttu millibili til að koma liðinu yfir.
Fyrst átti Gordon skalla rétt yfir markið eftir fyrirgjöf frá Harvey Barnes og síðan laust skot beint á Alisson eftir góðan undirbúning frá Anthony Elanga.
Á 35. mínútu tók Liverpool forystuna, þvert gegn gangi leiksins. Hollendingurinn Ryan Gravenberch lét vaða af rúmu 25 metra færi og hafnaði boltinn í vinstra horninu, stöngin inn.
Vont varð verra fyrir Newcastle í blálok fyrri hálfleiks en Gordon fékk beint rautt spjald eftir ljóta tæklingu á Virgil van Dijk.
Staðan var 1:0 fyrir Liverpool í hálfleik.
Það tók Liverpool ekki langan tíma að bæta við öðru marki í síðari hálfleik. Eftir rétt rúmar 20 sekúndur skoraði Frakkinn Hugo Ekitiké með góðu skoti í vinstra hornið, stöngin inn, eftir undirbúning frá Cody Gakpo.
Þrátt fyrir að vera manni færri tókst Newcastle að minnka muninn á 57. mínútu. Fyrirliðinn Bruno Guimaraes skoraði með skalla eftir góða fyrirgjöf frá Valentino Livramento.
Allt virtist stefna í sigur Liverpool þar til á 88. mínútu þegar varamaðurinn William Osula jafnaði metin. Markvörðurinn Nick Pope kom með háa sendingu fram völlinn, boltinn datt fyrir Osula í teignum sem skoraði af öryggi.
Á tíundu mínútu uppbótartímans skoraði hinn 16 ára gamli Rio Ngumoha sigurmark Liverpool. Mohamed Salah kom með sendingu fyrir markið sem fann Ngumoha á fjærstönginni sem skoraði með glæsilegri afgreiðslu.
Lokaniðurstaðan var því dramatískur 3:2-sigur Liverpool sem er með fullt hús stiga eftir tvær umferðir.