Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 25.8.2025 | 18:30

Býst við því að Wissa verði áfram

Keith Andrews.
Keith Andrews. AFP/Darren Staples

 Keith Andrews knattspyrnustjóri Brentford býst við því að Yoane Wissa verði enn þá leikmaður liðsins þegar félagsskiptaglugganum verður lokað.

Brentford hafnaði 40 millj­óna punda til­boði Newcastle United í 28 ára gamla sókn­ar­mann­inn á dögunum.

Wissa vill fara frá félaginu og fjarlægði allt tengt liðinu af samfélagsmiðlum sínum á dögunum.

https://www.mbl.is/sport/enski/2025/08/19/wissa_motmaelir/ 

„Það sem er í gangi er að gerast hjá öllum félögum á landinu get ég ímyndað mér en ég er að einbeita mér að hópnum á morgun.

Yoane verður ekki með í leiknum á morgun. En hvað mig varðar hefur ekkert breyst nokkurn hátt og ég býst við að Yoane verði hér næstkomandi þriðjudag,“ sagði Andrews á blaðamannafundi.

Yoane Wissaer leikmaður Brentford eins og er.
Yoane Wissaer leikmaður Brentford eins og er. AFP/Darren Staples

Brentford mætir Bournemouth í deildabikarnum á útivelli á morgun.

