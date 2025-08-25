Býst við því að Wissa verði áfram

Keith Andrews knattspyrnustjóri Brentford býst við því að Yoane Wissa verði enn þá leikmaður liðsins þegar félagsskiptaglugganum verður lokað.
Brentford hafnaði 40 milljóna punda tilboði Newcastle United í 28 ára gamla sóknarmanninn á dögunum.
Wissa vill fara frá félaginu og fjarlægði allt tengt liðinu af samfélagsmiðlum sínum á dögunum.
„Það sem er í gangi er að gerast hjá öllum félögum á landinu get ég ímyndað mér en ég er að einbeita mér að hópnum á morgun.
Yoane verður ekki með í leiknum á morgun. En hvað mig varðar hefur ekkert breyst nokkurn hátt og ég býst við að Yoane verði hér næstkomandi þriðjudag,“ sagði Andrews á blaðamannafundi.
Brentford mætir Bournemouth í deildabikarnum á útivelli á morgun.