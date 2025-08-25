Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 25.8.2025 | 20:05

„Ég er ekki að benda á neinn“

Benjamin Sesko hefur ekki komist í mikinn takt á Englandi …
Benjamin Sesko hefur ekki komist í mikinn takt á Englandi til þessa. AFP/Justin Tallis

Benjamin Sesko, nýr framherji Manchester United á Englandi, hefur ekki verið áberandi í tveimur fyrstu leikjum sínum með liðinu.

Sesko hefur komið inn á sem varamaður gegn Arsenal á heimavelli og Fulham á útivelli og ekki komist í takt við sína fyrstu leiki í nýju landi.

„Það verður að koma boltanum á hann. Spilið hefur verið í kringum hann. Maður veit lítið um hann því það hefur ekkert verið spilað á hann.

Ég er ekki að benda á neinn en þú verður að hjálpa nýjum liðsfélaga að fóta sig í liðinu og það hefur ekki verið gert hingað til,“ sagði Rio Ferdinand, fyrrverandi leikmaður Manchester United, í hlaðvarpi sínu Rio Ferdinand Presents.

