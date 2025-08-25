Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 25.8.2025 | 9:20

„Eins og barn að spila fótbolta“

Gabriel Jesus er að koma til baka eftir löng meiðsli.
Gabriel Jesus er að koma til baka eftir löng meiðsli. AFP/Glyn Kirk

Gabriel Jesus, leikmaður Arsenal í úrvalsdeild karla í knattspyrnu, er byrjaður aftur að æfa eftir löng meiðsli.

Gabriel deildi myndbandi af sér æfa á samfélagsmiðlum í dag en hann sleit krossband í hné í bikarleik gegn Manchester United 12. janúar.

„Þetta hafa verið sjö mánuðir af sársauka, óvissu og kvíða en í dag er þungu fargi af mér létt, mér líður eins og barni að spila fótbolta aftur,“ skrifaði Jesus við myndbandið.

mbl.is
Fleira áhugavert
„Langþráður draumur“ um stækkun Pósturinn bregst lagaskyldum sínum „Algjör amatörbragur á þessu hlaupi“ Missir hennar er mestur
Fleira áhugavert
„Hefði mátt standa betur að málum“ Árásardrónar í sífelldri framþróun Skrítin skilaboð til landsbyggðar Pósturinn bregst lagaskyldum sínum