„Eins og barn að spila fótbolta“

Gabriel Jesus, leikmaður Arsenal í úrvalsdeild karla í knattspyrnu, er byrjaður aftur að æfa eftir löng meiðsli.
Gabriel deildi myndbandi af sér æfa á samfélagsmiðlum í dag en hann sleit krossband í hné í bikarleik gegn Manchester United 12. janúar.
„Þetta hafa verið sjö mánuðir af sársauka, óvissu og kvíða en í dag er þungu fargi af mér létt, mér líður eins og barni að spila fótbolta aftur,“ skrifaði Jesus við myndbandið.
It’s been seven months of pain, uncertainty, and anxiety. Today, I finally feel light — like a child playing football again.— Gabriel Jesus (@gabrieljesus9) August 24, 2025
GOD IS GREAT. 🙏🏽💪🏾 pic.twitter.com/nr74tGdtV9