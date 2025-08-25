Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 25.8.2025 | 13:35

Flott tölfræði hjá Willum

Willum Þór átti góðan leik gegn Oxford.
Willum Þór átti góðan leik gegn Oxford. Ljósmynd/Birmingham

Willum Þór Willumsson átti góðan leik með Birmingham City í ensku B-deild karla í knattspyrnu síðastliðinn laugardag.

Birmingham sigraði Oxford United 1:0 á heimavelli og Willum Þór spilaði allan leikinn og liðið deildi tölfræði hans úr leiknum á samfélagsmiðlum í dag.

Hann skapaði tvö færi, vann átta einvígi, vann boltann tvisvar, snerti boltann 60 sinnum og var með 82 prósent heppnaðar sendingar.

Næsti leikur Birmingham er gegn Port Vale í deildabikarnum á morgun.

mbl.is
