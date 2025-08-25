Flott tölfræði hjá Willum

Willum Þór Willumsson átti góðan leik með Birmingham City í ensku B-deild karla í knattspyrnu síðastliðinn laugardag.
Birmingham sigraði Oxford United 1:0 á heimavelli og Willum Þór spilaði allan leikinn og liðið deildi tölfræði hans úr leiknum á samfélagsmiðlum í dag.
Hann skapaði tvö færi, vann átta einvígi, vann boltann tvisvar, snerti boltann 60 sinnum og var með 82 prósent heppnaðar sendingar.
Saturday. Another impressive showing from this man. 🇮🇸 👏 pic.twitter.com/juEO4aOhxe— Birmingham City FC (@BCFC) August 25, 2025
Næsti leikur Birmingham er gegn Port Vale í deildabikarnum á morgun.