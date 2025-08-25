Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 25.8.2025 | 8:20

„Herra Marinakis tengist ekkert fjárkúgun eða hagræðingu úrslita“

Borðinn sem um ræðir.
Borðinn sem um ræðir. AFP/Ben Stansall

Enska knattspyrnusambandið hefur sett á fót rannsókn vegna borða sem stuðningsmenn Crystal Palace héldu uppi á meðan leik liðsins gegn Nottingham Forest stóð í ensku úrvalsdeildinni í gær.

Á borðanum mátti sjá skopmynd af grískum eiganda Forest, Evangelos Marinakis, miða byssu að höfði Morgan Gibbs-White.

Á borðanum er haft eftir Gibbs-White: „Herra Marinakis tengist ekkert fjárkúgun, hagræðingu úrslita, eiturlyfjasmygli eða spillingu!“

Gibbs-White virtist vera á leið til Tottenham Hotspur fyrr í sumar þegar félagið virkjaði kaupákvæði í samningi hans. Marinakis sagði hins vegar einfaldlega nei og Gibbs-White skrifaði svo undir nýjan samning.

Samkvæmt breska ríkisútvarpinu er Forest vonsvikið að stuðningsmenn Palace hafi fengið að fara inn á leikvanginn með borðann. Marinakis hafi þá statt og stöðugt hafnað öllum ásökunum eins og koma fram á borðanum.

Leikurinn á City Ground í Nottingham fór 1:1.

