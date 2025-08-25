Mainoo í baráttu við Fernandes

Miðjumaðurinn Kobbie Mainoo hefur ekki spilað mínútu í fyrstu tveimur leikjum Manchester United í ensku úrvalsdeild karla í fótbolta á tímabilinu.
Ruben Amorim, knattspyrnustjóri United, gerði nokkrar breytingar á miðjunni í 1:1-jafntefli liðsins gegn Fulham í gær en Mainoo kom ekki inn á.
Brasilíski miðjumaðurinn Casemiro fór af velli á 53. mínútu en þá fór Mason Mount neðar á völlinn og Benjamin Sesko kom inn á. Mount var skipt út af á 69. mínútu en Manuel Ugarte kom í hans stað.
„Hann er að berjast við Bruno Fernandes um stöðuna á miðjunni. Ég gerði tvær breytingar, Mason Mount var enn þá inni á því við vildum skora mark og svo þegar ég gerði hina skiptinguna vorum við yfir og mér fannst liðið þurfa djúpan miðjumann.
Hann þarf bara að berjast við Bruno um stöðuna, eins og það á að vera í United. Hann mun líka spila með Bruno en eins og staðan er núna þá er hann að berjast við Bruno um stöðuna,“ sagði Amorim en Bruno Fernandes er fyrirliði United.