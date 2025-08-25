Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 25.8.2025 | 13:13

Saka missir af mikilvægum leikjum

Bukayo Saka skoraði í 5:0-sigri Arsenal gegn Leeds áður en …
Bukayo Saka skoraði í 5:0-sigri Arsenal gegn Leeds áður en hann meiddist. AFP/Henry Nicholls

Enski landsliðsmaðurinn Bukayo Saka er að glíma við meiðsli og missir af leik Arsenal gegn Liverpool og næstu leikjum enska landsliðsins.

Hann meiddist aftan í læri í 5:0-sigri Arsenal gegn Leeds á föstudaginn var og verður frá í fjórar vikur.

Hann missir því af næstu leikjum Arsenal en þar á meðal er  leikur liðsins gegn Liverpool á Anfield. Saka er enskur landsliðsmaður og mun einnig missa af leikjum landsliðsins gegn Andorra og Serbíu í byrjun september í umspili um að komast á HM.

