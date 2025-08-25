Saka missir af mikilvægum leikjum

Enski landsliðsmaðurinn Bukayo Saka er að glíma við meiðsli og missir af leik Arsenal gegn Liverpool og næstu leikjum enska landsliðsins.
Hann meiddist aftan í læri í 5:0-sigri Arsenal gegn Leeds á föstudaginn var og verður frá í fjórar vikur.
Hann missir því af næstu leikjum Arsenal en þar á meðal er leikur liðsins gegn Liverpool á Anfield. Saka er enskur landsliðsmaður og mun einnig missa af leikjum landsliðsins gegn Andorra og Serbíu í byrjun september í umspili um að komast á HM.
Hann verður líklegast frá í fjórar vikur.