Salah elskar að mæta Howe

Mohamed Salah leikmaður Liverpool á frábæra tölfræði gegn liðum sem Eddie Howe stýrir. Liverpool mætir lærisveinum Howe í Newcastle á útivelli í ensku úrvalsdeild karla í knattspyrnu í kvöld.
Sky Sports tók saman tölfræði Salah gegn Howe en hann hefur fjórtán sinnum mætt liðum sem Howe stýrir, skorað í þeim þrettán mörk og lagt upp átta.
Það er besta tölfræði leikmanns gegn einum knattspyrnustjóra í sögu ensku úrvalsdeildarinnar.
Mohamed Salah carries the crown for most goal involvements against a single manager in Premier League history 👑— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 25, 2025
His 21 against Eddie Howe sides is more than any player has managed against any coach ⚽ pic.twitter.com/3VL8WckbSK
Howe hefur stýrt bæði Newcastle og AFC Bournemouth í ensku úrvalsdeildinni.