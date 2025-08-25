Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 25.8.2025 | 17:40

Salah elskar að mæta Howe

Mohamed Salah.
Mohamed Salah. AFP/Paul Ellis

Mohamed Salah leikmaður Liverpool á frábæra tölfræði gegn liðum sem Eddie Howe stýrir. Liverpool mætir lærisveinum Howe í Newcastle á útivelli í ensku úrvalsdeild karla í knattspyrnu í kvöld.

Sky Sports tók saman tölfræði Salah gegn Howe en hann hefur fjórtán sinnum mætt liðum sem Howe stýrir, skorað í þeim þrettán mörk og lagt upp átta.

Það er besta tölfræði leikmanns gegn einum knattspyrnustjóra í sögu ensku úrvalsdeildarinnar.

Howe hefur stýrt bæði Newcastle og AFC Bournemouth í ensku úrvalsdeildinni.

 

