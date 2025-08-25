Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 25.8.2025 | 23:00

Yngsti markaskorarinn í sögu Liverpool

Hinn 16 ára gamli Rio Ngumoha fagnar sigurmarkinu.
Hinn 16 ára gamli Rio Ngumoha fagnar sigurmarkinu. AFP/Andy Buchanan

Hinn 16 ára gamli Rio Ngumoha skráði sig í sögubækurnar hjá enska knattspyrnufélaginu Liverpool í kvöld er hann varð yngsti markaskorarinn í sögu þess.

Ngumoha er 16 ára og 361 dags gamall. Er hann fyrsti leikmaðurinn sem skorar fyrir Liverpool fyrir 17 ára afmælisdaginn sinn en Ben Woodburn átti metið fyrir kvöldið. Woodburn skoraði í deildabikarleik gegn Leeds er hann var 17 ára og 45 daga gamall.

Markið var ekki af verri endanum en Ngumoha tryggði Liverpool 3:2-útisigur með marki á tíundu mínútu uppbótartímans.

