Biðst afsökunar á rauða spjaldinu

Enski knattspyrnumaðurinn Anthony Gordon, sóknarmaður Newcastle United, hefur sent frá sér afsökunarbeiðni eftir að hafa fengið beint rautt spjald í 2-3-tapi fyrir Liverpool í ensku úrvalsdeildinni í gærkvöldi.
Gordon fór mjög geyst og harkalega með takkana í kálfa Virgils van Dijks, fyrirliða Liverpool, og fékk reisupassann eftir að Simon Hooper dómari skoðaði atvikið í VAR.
„Ég vil biðja liðsfélaga mína og stuðningsmenn innilega afsökunar. Það sem ég ætlaði mér var gert af góðum hug. Ég var að reyna að búa til orku í leiknum og ég tímasetti tæklinguna ekki nógu vel.
Ég vil líka biðja Virgil afsökunar, ég myndi aldrei tækla neinn svona viljandi. Við ræddum saman eftir þetta og hann veit það. Það sem er mikilvægara er að ég er svo stoltur af tímanum sem ég varði á vellinum og hvernig við spiluðum.
Andrúmsloftið sem þið öll skapið er það sem gerir St. James’ Park svo sérstakan. Ég elska allt sem við stöndum fyrir sem félag og aldrei jafn mikið og á þessari stundu. Ég sný aftur betri líkt og alltaf þegar ég verð fyrir bakslagi. Sjáumst fljótlega,“ skrifaði Gordon á Instagram.