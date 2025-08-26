Enska knattspyrnufélagið Chelsea hefur staðið í ströngu á félagaskiptamarkaðnum í sumar enda keypt tíu leikmenn og selt aðra tólf.
Eftir nýjustu söluna, á enska sóknartengiliðnum Carney Chukwuemeka til Borussia Dortmund í Þýskalandi, er Chelsea nánast á sléttu þegar kaup og sölur eru teknar saman.
Chelsea hefur keypt leikmenn fyrir tæplega 242 milljónir punda, rúmlega 40,2 milljarða íslenskra króna, í sumar.
Á sama tíma hefur félagið hins vegar selt leikmenn fyrir tæplega 239 milljónir punda, 39,8 milljarða íslenskra króna. Þar með er nettó eyðsla enska félagsins aðeins um þrjár milljónir punda.
Chelsea er þó hvergi nærri hætt á markaðnum þar sem félagið vill festa kaup á Xavi Simons frá RB Leipzig og Alejandro Garnacho frá Manchester United, auk þess sem Enzo Maresca knattspyrnustjóri vill nýjan miðvörð eftir að Levi Colwill sleit krossband í hné.
Þá eru þeir Nicolas Jackson, Raheem Sterling, Ben Chilwell, Axel Disasi, David Datro Fofana og Alfie Gilchrist allir til sölu.