Hákon nýtti tækifærið vel

Brentford hafði betur gegn Bournemouth, 2:0, á útivelli í úrvalsdeildarslag í 2. umferð enska deildabikarsins í fótbolta í kvöld.
Hákon Rafn Valdimarsson fékk tækifærið í markinu hjá Brentford og hann nýtti það vel og hélt hreinu.
Stefán Teitur Þórðarson lék allan leikinn með Preston er liðið tapaði á heimavelli fyrir Wrexham, 3:2, eftir að Preston komst í 2:0.
Benoný Breki Andrésson lék allan leikinn með Stockport sem tapaði fyrir Wigan á útivelli, 1:0.
Þá lék Alfons Sampsted fyrri hálfleikinn með Birmingham er liðið tapaði fyrir Port Vale á heimavelli, 1:0. Willum Þór Willumsson var ekki í leikmannahópi Birmingham.