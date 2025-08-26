Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 26.8.2025 | 8:20

Höfnuðu átta milljörðum frá Newcastle

Jörgen Strand Larsen skallar að marki í leik með Wolves.
Jörgen Strand Larsen skallar að marki í leik með Wolves. AFP/Darren Staples

Enska knattspyrnufélagið Wolverhampton Wanderers hefur hafnað 50 milljóna punda tilboði Newcastle United, 8,3 milljörðum íslenskra króna, í norska sóknarmanninn Jörgen Strand Larsen.

Breska ríkisútvarpið greinir frá því að Newcastle gæti lagt fram hærra tilboð en að Úlfarnir vilji alls ekki selja Strand Larsen.

Newcastle er í leit að sóknarmanni eða tveimur þar sem Alexander Isak neitar að æfa með liðinu og vill komast til Liverpool og Callum Wilson fékk ekki nýjan samning.

Tveimur tilboðum Newcastle í Yoane Wissa, sóknarmann Brentford, hefur verið hafnað og sagði Keith Andrews knattspyrnustjóri Brentford á fréttamannafundi í gær að hann byggist við því að Wissa yrði um kyrrt.

Hann neitar líkt og Isak að æfa með liði sínu í þeirri von að þvinga fram félagaskipti.

mbl.is
Fleira áhugavert
„Borgararnir hafa verið mjög hjálpsamir við rannsókn málsins“ Óánægja með að ekki hafi verið rætt við öll börnin Eiginkonan elti Teslu Stefáns Rannsókn miðar ágætlega og er langt komin
Fleira áhugavert
„Borgararnir hafa verið mjög hjálpsamir við rannsókn málsins“ Rannsókn miðar ágætlega og er langt komin Jökulhlaupinu úr Hafrafellslóni að ljúka Skipar nýjan sendiherra fyrir Ísland