Höfnuðu átta milljörðum frá Newcastle

Enska knattspyrnufélagið Wolverhampton Wanderers hefur hafnað 50 milljóna punda tilboði Newcastle United, 8,3 milljörðum íslenskra króna, í norska sóknarmanninn Jörgen Strand Larsen.
Breska ríkisútvarpið greinir frá því að Newcastle gæti lagt fram hærra tilboð en að Úlfarnir vilji alls ekki selja Strand Larsen.
Newcastle er í leit að sóknarmanni eða tveimur þar sem Alexander Isak neitar að æfa með liðinu og vill komast til Liverpool og Callum Wilson fékk ekki nýjan samning.
Tveimur tilboðum Newcastle í Yoane Wissa, sóknarmann Brentford, hefur verið hafnað og sagði Keith Andrews knattspyrnustjóri Brentford á fréttamannafundi í gær að hann byggist við því að Wissa yrði um kyrrt.
Hann neitar líkt og Isak að æfa með liði sínu í þeirri von að þvinga fram félagaskipti.