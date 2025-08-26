Markvörður United til Lundúna?

Knattspyrnumarkvörðurinn André Onana gæti farið frá Manchester United og til West Ham að láni út tímabilið.
United er að ganga frá kaupum á belgíska markverðinum Senne Lammens frá Royal Antwerp og færist Onana þá aftar í goggunarröðina.
Altay Bayindir hefur byrjað báða leiki United á leiktíðinni til þessa en allar líkur eru á að hann eða Onana yfirgefi félagið þegar Lammens kemur yfir til Manchester.
United in Focus, sem sérhæfir sig í fréttum um Manchester United, segir West Ham hafa mikinn áhuga á Onana.
Mads Hermansen, sem West Ham fékk frá Chelsea fyrir leiktíðina, hefur ekki heillað til þessa og vilja forráðamenn West Ham styrkja markvarðarstöðuna.