Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 26.8.2025 | 16:10

Markvörður United til Lundúna?

André Onana gæti farið til West Ham.
André Onana gæti farið til West Ham. AFP/Oli Scarff

Knattspyrnumarkvörðurinn André Onana gæti farið frá Manchester United og til West Ham að láni út tímabilið.

United er að ganga frá kaupum á belgíska markverðinum Senne Lammens frá Royal Antwerp og færist Onana þá aftar í goggunarröðina.

Altay Bayindir hefur byrjað báða leiki United á leiktíðinni til þessa en allar líkur eru á að hann eða Onana yfirgefi félagið þegar Lammens kemur yfir til Manchester.

United in Focus, sem sérhæfir sig í fréttum um Manchester United, segir West Ham hafa mikinn áhuga á Onana.

Mads Hermansen, sem West Ham fékk frá Chelsea fyrir leiktíðina, hefur ekki heillað til þessa og vilja forráðamenn West Ham styrkja markvarðarstöðuna.

mbl.is
