Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 26.8.2025 | 15:23

United-maðurinn „aðeins of þungur“

Bukayo Saka og Matthijs de Ligt eigast við í leik …
Bukayo Saka og Matthijs de Ligt eigast við í leik Arsenal og Manchester United um þarsíðustu helgi. AFP/Paul Ellis

Hollenski knattspyrnuþjálfarinn René Meulensteen, sem var í þjálfarateymi karlaliðs Manchester United um langt árabil, kveðst hafa áhyggjur af líkamlegu formi landa síns Matthijs de Ligt.

„Formið á Matthijs de Ligt er áhyggjuefni því það er ekki hægt að ábyrgjast stöðugleika í frammistöðu og leiðtogahæfni í hverri viku.

Hann glímdi oft við meiðsli á síðasta ári og var ekki alltaf byrjunarliðsmaður hjá Rúben Amorim,“ sagði Meulensteen í samtali við pókersíðuna CoinPoker.

„Þegar hann kom fyrst fram á sjónarsviðið hjá Ajax var hann öflugur íþróttamaður en mér finnst hann hafa orðið aðeins of þungur með tímanum.

Það hefur ekki alltaf hjálpað leik hans þrátt fyrir þann náttúrlega styrk sem hann býr yfir. Þetta verður lykiltímabil fyrir hann,“ bætti Meulensteen við.

mbl.is
Fleira áhugavert
Fjárhús skolaðist á haf út Hraðbankinn fundinn með 22 milljónum króna Eiginkonan elti Teslu Stefáns Hættulegar aðstæður: Ferðamenn fara inn fyrir lokun
Fleira áhugavert
Vegurinn á kafi: Tugum ferðamanna komið til hjálpar Stúlkan tekið þátt í fleiri tálbeituaðgerðum Þrifu blóð í iðnaðarbili og Teslunni Kerfisbilun í maraþoninu: „Andskotinn“