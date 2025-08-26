United-maðurinn „aðeins of þungur“

Hollenski knattspyrnuþjálfarinn René Meulensteen, sem var í þjálfarateymi karlaliðs Manchester United um langt árabil, kveðst hafa áhyggjur af líkamlegu formi landa síns Matthijs de Ligt.
„Formið á Matthijs de Ligt er áhyggjuefni því það er ekki hægt að ábyrgjast stöðugleika í frammistöðu og leiðtogahæfni í hverri viku.
Hann glímdi oft við meiðsli á síðasta ári og var ekki alltaf byrjunarliðsmaður hjá Rúben Amorim,“ sagði Meulensteen í samtali við pókersíðuna CoinPoker.
„Þegar hann kom fyrst fram á sjónarsviðið hjá Ajax var hann öflugur íþróttamaður en mér finnst hann hafa orðið aðeins of þungur með tímanum.
Það hefur ekki alltaf hjálpað leik hans þrátt fyrir þann náttúrlega styrk sem hann býr yfir. Þetta verður lykiltímabil fyrir hann,“ bætti Meulensteen við.