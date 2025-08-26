„United stefnir að því að vinna deildina“

Danski knattspyrnumaðurinn Patrick Dorgu, vængbakvörður Manchester United, fer ekki í grafgötur með það að liðið stefni ávallt á að standa uppi sem Englandsmeistari.
„Það er hundrað prósent öruggt að við stefnum að því að vinna ensku úrvalsdeildina. Við erum Manchester United þannig að það mun alltaf vera markmið okkar,“ sagði Dorgu við breska ríkisútvarpið fyrir leik gegn Fulham um liðna helgi.
Leiknum lauk með jafntefli, 1:1, og er Man. United því með eitt stig að loknum fyrstu tveimur umferðunum í úrvalsdeildinni.
Man. United hafnaði í15. sæti deildarinnar á síðasta tímabili og hefur nýtt tímabil á svipuðum nótum.