Vill yfirgefa United

Enski miðjumaðurinn Kobbie Mainoo vill yfirgefa Manchester United en hann er allt annað en sáttur með að hafa ekki fengið eina einustu mínútu í fyrstu tveimur umferðunum í ensku úrvalsdeildinni.
Mainoo hefur verið ónotaður varamaður í báðum leikjum United til þessa og The Guardian greinir frá að enski landsliðsmaðurinn hafi fengið nóg.
Leikmaðurinn, sem er 20 ára, er uppalinn hjá United og var mikilvægur hlekkur í enska landsliðinu sem fór í úrslitaleik EM á síðasta ári.
Þrátt fyrir ungan aldur hefur Mainoo leikið 50 leiki fyrir Manchester United í ensku úrvalsdeildinni og skorað í þeim þrjú mörk.