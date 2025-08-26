Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 26.8.2025 | 19:30

Vill yfirgefa United

Kobbie Mainoo vill spila meira.
Kobbie Mainoo vill spila meira. AFP/Oli Scarff

Enski miðjumaðurinn Kobbie Mainoo vill yfirgefa Manchester United en hann er allt annað en sáttur með að hafa ekki fengið eina einustu mínútu í fyrstu tveimur umferðunum í ensku úrvalsdeildinni.

Mainoo hefur verið ónotaður varamaður í báðum leikjum United til þessa og The Guardian greinir frá að enski landsliðsmaðurinn hafi fengið nóg.

Leikmaðurinn, sem er 20 ára, er uppalinn hjá United og var mikilvægur hlekkur í enska landsliðinu sem fór í úrslitaleik EM á síðasta ári.

Þrátt fyrir ungan aldur hefur Mainoo leikið 50 leiki fyrir Manchester United í ensku úrvalsdeildinni og skorað í þeim þrjú mörk.

mbl.is
Fleira áhugavert
Fleira áhugavert
