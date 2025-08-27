Eigendurnir mættu heim til Isaks

Jamie Reuben, meðeigandi í enska knattspyrnufélaginu Newcastle, heimsótti sænska framherjann Alexander Isak í vikunni á heimili hans.
Það er Sportsmail sem greinir frá þessu en með í för var Jacobo Solis, starfsmaður PIF, opinbers fjárfestingastjóðs Sádi-Arabíu sem er stærsti hluthafinn í enska úrvalsdeildarfélaginu.
Tilgangur heimsóknarinnar var að sannfæra framherjann um að halda kyrru fyrir hjá Newcastle en hann hefur verið sterklega orðaður við Englandsmeistara Liverpool í allt sumar.
Sportsmail greinir frá því að heimsóknin hafi ekki borið tilsettan árangur og vill Isak ennþá ólmur komast til Liverpool þrátt fyrir að honum hafi verið boðinn nýr og betrumbættur samningur af eigendum félagsins.
Liverpool lagði fram 110 milljón punda tilboð í Isak í byrjun ágústmánaðar sem er metfé fyrir leikmann á Englandi en Newcastle vill fá í kringum 150 milljónir fyrir leikmann.
The Athletic greinir frá því að Liverpool heldur enn í vonina um að kaupa Isak áður en félagaskiptaglugganum verður lokað og að félagið muni leggja fram nýtt tilboð í hann í vikunni.