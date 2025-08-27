Grimsby komið í 2:0 gegn United

Grimsby úr D-deildinni er komið í 2:0 gegn Manchester United á heimavelli í 2. umferð enska deildabikarsins í fótbolta.
Þegar þessi frétt er skrifuð eru 35 mínútur búnar og þeir Charles Vernam og Tyrell Warren búnir að skora fyrir Grimsby.
United stillir upp sterku liði og eru leikmenn á borð við Benjamin Sesko, Matheus Cunha, Amad Diallo, Patrick Dorgu, Manuel Ugarte, Kobbie Mainoo, Diego Dalot, Harry Maguire og André Onana allir í byrjunarliðinu.
Jason Daði Svanþórsson er ekki í leikmannahópi Grimsby í dag vegna meiðsla.
Fréttin verður uppfærð eftir atvikum.