Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 27.8.2025 | 19:38

Grimsby komið í 2:0 gegn United

André Onana hefur verið í vandræðum í markinu í leiknum.
André Onana hefur verið í vandræðum í markinu í leiknum. AFP/Oli Scarff

Grimsby úr D-deildinni er komið í 2:0 gegn Manchester United á heimavelli í 2. umferð enska deildabikarsins í fótbolta.

Þegar þessi frétt er skrifuð eru 35 mínútur búnar og þeir Charles Vernam og Tyrell Warren búnir að skora fyrir Grimsby.

United stillir upp sterku liði og eru leikmenn á borð við Benjamin Sesko, Matheus Cunha, Amad Diallo, Patrick Dorgu, Manuel Ugarte, Kobbie Mainoo, Diego Dalot, Harry Maguire og André Onana allir í byrjunarliðinu.

Jason Daði Svanþórsson er ekki í leikmannahópi Grimsby í dag vegna meiðsla.

Fréttin verður uppfærð eftir atvikum.

mbl.is
Fleira áhugavert
Tókst ekki að brjótast inn í hraðbankann Hraðbankaræningjanum boðið að taka þátt 740 manns bíða eftir plássi á Stúdentagörðunum Saka Bandaríkjamenn um afskipti í Grænlandi
Fleira áhugavert
50% tollar á indverskar vörur taka gildi „Hesthúsið stendur enn“ Tókst ekki að brjótast inn í hraðbankann Vilja samræmd próf eins og áður tíðkuðust