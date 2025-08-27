Höfnuðu nýju tilboði Newcastle

Enska knattspyrnufélagið Wolverhampton Wanderers hefur hafnað nýju og endurbættu tilboði Newcastle United í norska sóknarmanninn Jörgen Strand Larsen.
Nýja tilboðið hljóðaði upp á 55 milljónir punda, 9,1 milljarð króna, en áður höfðu Úlfarnir hafnað 50 milljóna punda tilboði.
Enskir fjölmiðlar greina frá því að Strand Larsen hafi mikinn áhuga á að ganga til liðs við Newcastle og að þess sé vænst að félagið leggi fram þriðja tilboðið í Norðmanninn áður en langt um líður.
Strand Larsen kom inn á sem varamaður og skoraði tvívegis í 3:2-sigri Úlfanna á West Ham United í úrvalsdeildarslag í enska deildabikarnum í gærkvöldi.