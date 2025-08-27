Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 27.8.2025 | 9:21 | Uppfært 10:22

Höfnuðu nýju tilboði Newcastle

Jörgen Strand Larsen þakkar stuðningsmönnum Úlfanna eftir að hann skoraði …
Jörgen Strand Larsen þakkar stuðningsmönnum Úlfanna eftir að hann skoraði tvö mörk í gærkvöldi. AFP/Paul Ellis

Enska knattspyrnufélagið Wolverhampton Wanderers hefur hafnað nýju og endurbættu tilboði Newcastle United í norska sóknarmanninn Jörgen Strand Larsen.

Nýja tilboðið hljóðaði upp á 55 milljónir punda, 9,1 milljarð króna, en áður höfðu Úlfarnir hafnað 50 milljóna punda tilboði.

Höfnuðu átta milljörðum frá Newcastle
Frétt af mbl.is

Höfnuðu átta milljörðum frá Newcastle

Enskir fjölmiðlar greina frá því að Strand Larsen hafi mikinn áhuga á að ganga til liðs við Newcastle og að þess sé vænst að félagið leggi fram þriðja tilboðið í Norðmanninn áður en langt um líður.

Strand Larsen kom inn á sem varamaður og skoraði tvívegis í 3:2-sigri Úlfanna á West Ham United í úrvalsdeildarslag í enska deildabikarnum í gærkvöldi.

mbl.is
Fleira áhugavert
Hættulegar aðstæður: Ferðamenn fara inn fyrir lokun Saka Bandaríkjamenn um afskipti í Grænlandi „Hesthúsið stendur enn“ Móðirin í reglulegum heimsóknum hjá dóttur sinni
Fleira áhugavert
Vegurinn á kafi: Tugum ferðamanna komið til hjálpar Atlaga yfirvalda að Vestfjörðum Hættulegar aðstæður: Ferðamenn fara inn fyrir lokun „Hesthúsið stendur enn“